Decizia celor de la Disney ar putea oferi o „gură de aer” seriei „Piraţii din Caraibe”, una din cele mai profitabile din toate timpurile, care l-a propulsat pe piratul beţiv şi ghinionist Jack Sparrow direct în manualele de cultură pop, scrie The Hollywood Reporter.



După cinci filme, franciza a început să scârţâie, în paralel cu cariera lui Johnny Depp, umbrită de diverse scandaluri şi alegeri proaste în materie de roluri.



Nu se ştie dacă Sparrow va reveni ca personaj sau Depp ne va încânta din nou ca actor. Jerry Bruckheimer va servi din nou ca producător, în timp ce Elliott va naviga în ape cunoscute: scenaristul a scris „The Curse of the Black Pearl”, „Dead Man’s Chest”, „At World’s End” şi „On Stranger Tides”.



Mazin a devenit cunoscut în zona de comedie, pentru „Scary Movie” şi „The Hangover”, dar a dat adevărata lovitură cu miniseria HBO „Cernobîl”, despre dezastrul nuclear de la centrala nucleară, petrecut în 26 aprilie 1986.