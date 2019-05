Profesorul specializat în ştiinţa comportamentului Paul Dolan, de la Şcoala de Economie din Londra, a ţinut un discurs la Festivalul Fânului despre bunăstarea femeilor, sau mai degrabă lipsa ei, în cadrul căsătoriei.

Se pare că pntru bărbaţi căsătoria reprezintă contrariul, deci beneficiează de pe urma ei întrucât nu mai sunt dispuşi să îşi asume anumite riscuri.

„Cel mai fericit şi sănătos subgrup îl reprezintă femeile care nu au fost niciodată căsătorite şi nu au avut copii”, a spus acesta.

„Avem o cercetare extinsă asupra aceloraşi oameni pe o perioadă mai mare, dar voi face un mare deserviciu ştiinţei şi voi spune doar: dacă eşti bărbat, ar trebui să te căsătoreşti, dacă eşti femeie, nu te chinui”.

Această idee este dezvoltată în cea mai recentă carte a profesorului „Happy Ever After: Escaping The Myth of The Perfect Life” (n. r. Fericire până la adânci bătrâneţi: Demitizarea vieţii perfecte), în care analizează rezultatele unui studiu făcut de American Time Use comparând nivelurile de plăcere şi neplăcere ale persoanelor necăsătorite, căsătorite, divorţate, separate şi văduve.