Deşi lungmetrajul "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, era favorit, cu 14 nominalizări, cele mai multe premii în domeniul cinematografiei le-a obţinut drama în alb şi negru "Roma".

ROMA, ALFONSO CUARON

Astfel, pelicula lui Alfonso Cuaron a primit premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun lungmetraj străin, cel mai bun regizor şi cea mai bună imagine.

THE FAVOURITE, YORGOS LANTHIMOS

Premiile Critics' Choice sunt acordate de Broadcast Film Critics Association şi de Broadcast Television Journalists Association.

Din punct de vedere statistic, aceste premii sunt considerate indicatorii cu cel mai mare nivel de acurateţe în ceea ce priveşte nominalizările la premiile Oscar, care vor fi anunţate pe 22 ianuarie.

La gala de duminică seară, "The Favourite" a primit două premii, pentru cea mai bună actriţă, Olivia Colman, şi cea mai bună distribuţie.

Filmele "Black Panther" şi "Vice" au primit câte trei premii, cel din urmă şi pentru cel mai bun actor, Christian Bale.

VICE, CU CHRISTIAN BALE

În categoriile dedicate actriţelor din filme, Lady Gaga ("A Star Is Born") şi Glenn Close ("The Wife") au fost desemnate câştigătoare, iar în domeniul producţiilor de televiziune, Amy Adams ("Sharp Objects") şi Patricia Arquette ("Escape at Dannemora").

ESCAPE AT DANNEMORA, CU PATRICIA ARQUETTE, PAUL DANO, BENICIO DEL TORO, DAVID MORSE

Producţia FX "The Americans" şi serialul Amazon "The Marvelous Mrs. Maisel" au obţinut câte trei premii, în timp ce "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX), care primise cinci nominalizări, a fost recompensată cu trofeele pentru cea mai bună miniserie şi cel mai bun actor, Darren Criss.

Lista completă a câştigătorilor se găseşte pe site-ul criticschoice.com.

