Vedeta a distribuit pe Instagram fotografii cu ea din tinereţe, scrie playtech.ro.



Carmen Harra este stabilită peste Ocean, în SUA şi anul acesta a ocupat iar primele pagini ale site-urilor din România, după ce a făcut preziceri cu privire la rezultatele din cele două tururi prezidenţiale, în urma cărora Klaus Iohannis a câştigat al doilea mandat la Cotroceni.



Carmen Harra are 64 de ani, dar nu-şi arată vârsta.



„Am împlinit 63 de ani, dar nu-i simt. Am aceeşi dorinţă de viaţă. Mă simt la fel de dornică să fac lucruri noi. Am avut o zi superbă ieri. De sâmbătă am început să sărbătoresc. Toată lumea a venit cu torturi, prăjituri. Ziua de naştere simbolizează pentru fiecare dintre noi un alt an personal. Eu am intrat într-un alt an care va fi foarte bun, care se defineşte prin creativitate, stabilitate, împlinirea unor lucruri pe care mi le-am dorit”, spunea Carmen Harra, în urmă cu un an, când împlinea 63 de ani, potrivit libertatea.ro.

