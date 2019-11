„Probabil par o fostă iubită nebună care îşi caută răzbunarea”, a declara actriţa despre lucrurile ciudate pe care le ţine în maşină, de la săbii la tot felul de lanţuri.

„Dacă n-aş avea licenţă pentru folosirea lor, probabil aş avea o grămadă de probleme. Dar după ce le explic poliţiştilor, care mă opresc la control, despre antrenamentele mele şi le spun ceea ce fac, oamenii se liniştesc imediat”, a continuat aceasta.

Actriţa este şi expert în arte marţiale şi deţine licenţă pentru mai multe arme.

Aceasta a apărut şi în filme precum „Scorpion King”, „Lady Bloodfight” şi „Wonder Woman”.

Se pare că o dată Arnold Schwarzenegger i-a transmis: „Eşti într-o formă extraordinară”.

„Încerc să fiu varianta ta feminină”, i-ar fi răspuns actriţa.

„Nu vreau să fiu o fată Bond, vreau să fiu un răufăcător Bond. Răufăcătorii au cele mai bune scene de luptă. E mai uşor să joci rolul unui războinic care smulge capul cuiva decât rolul unei fetişcane ascultătoare care are nevoie de ajutor, nu mă reprezintă. Oamenii au impresia să sunt cascadoare, dar sunt o actriţă care îşi face singură propriile cascadorii. Mă pricep foarte bine la arme. Mă antrenez în fiecare zi, urmez o dietă foarte strică şi am centura neagră kung fu în 8 arme. Pot să am grijă de mine”, a mărturisit actriţa

Se pare că la început nimeni nu avea încredere că va reuşi să apară în filme întrucât o considerau prea puternică, prea fit, pentru aşa ceva, însă în câţiva ani de muncă intensivă le-a demonstrat că se poate.

Actriţa mărturiseşte că de-a lungul vieţii a fost atacată de 3 ori, o dată la vârsta de 5 ani când un bărbat a încercat să o violeze, dar a reuşit să scape lovindu-l aşa cum se pricepea la vârsta respectivă, ulterior la 13 ani, când 6 băieţi au acaparat-o, dar s-a luptat cu ei până când a reuşit să fugă iar a treia oară, la maturitate, când un iubit a început să o lovească iar ea a ripostat, relatează Mirror.

Foto: @maylingng / Instagram