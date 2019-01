Astfel, Bezos se întâlneşte cu Lauren Sanchez, o fostă moderatoare TV, potrivit TMZ, National Enquirer şi New York Post.

Recent, National Enquirer a publicat imagini cu cei doi, iar în una dintre acestea se ţin de mână.

Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, conform clasamentului Bloomberg, având o avere netă estimată la 137 de miliarde de dolari. CEO-ul Amazon a transmis prin Twitter, conform site-ului Vox.com, că vrea să menţină o relaţie de prietenie cu fosta soţie: "După o lungă perioadă de explorare a dragostei şi de separare de probă, am decis să divorţăm şi să continuăm vieţile ca prieteni. Am avut o viaţă extraordinară împreună ca un cuplu căsătorit şi vedem viitorul minunat ca părinţi, prieteni, parteneri în afaceri şi proiecte (...)".

Directorul general Amazon s-a ţinut la distanţă de scena publică de când a anunţat, miercuri, divorţul de soţia sa, MacKenzie, şi de când au apărut informaţii despre relaţia pe care o are cu fosta prezentatoare tv Lauren Sanchez. "Când Jeff Bezos a mers la culcare duminica trecută, nu avea nicio idee despre săptămâna care urma", a declarat o sursă citată de revista People. Şi Lauren Sanchez, în vârstă de 49 de ani, divorţează de soţul ei, Patrick Whitesell, impresar la Hollywood, după o căsnicie de 13 ani.

Bezos a fost văzut vorbind cu Laura Sanchez şi cu Patrick Whitesell, în vârstă de 53 de ani, la petrecerea organizată de compania Amazon după Globurile de Aur. "Jeff era într-o formă foarte bună şi se distra. Era înconjurat de o mulţime de oameni. Lauren era acolo, dar nu a stat tot timpul cu Jeff. Era şi soţul ei acolo", a precizat Drew Herdener, purtătorul de cuvânt al companiei.

Şase lucruri pe care trebuie să le ştii despre Lauren Sanchez, potrivit Business Insider:

1. A avut o carieră lungă ca reporter şi moderator TV: Sanchez şi-a început cariera de jurnalistă ca intern la o staţie TV din Los Angeles, în timpul studiilor la Universitatea Southern California;

2. Are o licenţă de pilot de avion şi elicopter: A învăţat să piloteze când lucra ca moderator de ştiri şi a început să piloteze avioane începând cu 2011. Cinci ani mai târziu şi-a obţinut şi licenţa de pilot de elicopter. Interesul ei pentru aviaţie a început încă din copilărie: tatăl său era instructor de zbor şi mecanic de avioane;

3. A pus bazele propriei companii de filmări aeriene în 2016. A realizat cu aceaasta materiale video pentru companii precum Amazon, Netflix şi Fox;

4. A jucat rolul de moderator de ştiri în mai multe filme şi seriale TV, nu doar în viaţa reală;

5. A fost şi gazda unui reality show de dans - „So You Think You Can Dance”;

6. Este căsătorită cu Patrick Whitesell, un impresar de la Hollywood, CEO al agenţiei WME, ce are clienţi precum Matt Damon, Christian Bale şi Hugh Jackman. Sunt căsătoriţi din 2005, dar potrivit unor surse citate de New York Post, s-au separat în vară.

Foto: Hepta