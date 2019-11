Starul din „Matrix” şi „John Wick” s-a afişat alături de Alexandra Grant la gala LACMA Art + Film by Gucci, desfăşurată sâmbătă la Los Angeles.



Cuplul a fost „vânat” de obiectivele fotografilor mondeni, confirmând relaţia sentimentală.



Alexandra - cu care Keanu a colaborat la cărţile „Ode To Happiness” şi „Shadows” - a arătat foarte sofisticat într-o rochie albastră.



Grant, absolventa Colegiului Swarthmore, a zâmbit alături de starul din „Bill and Ted”.



În trecut, Reeves a mai fost alături de vedete precum Amanda De Cadenet, Sandra Bullock şi Claire Forlani.



În anii 1990, Reeves a avut o relaţie cu actriţa Jennifer Syme, scrie thesun.co.uk.



Cuplul a pierdut însă un copil şi tragedia a dus la destrămarea legăturii. În 2001, Syme a decedat în urma unui accident rutier, la vârsta de doar 28 de ani.