Felicitarea colorată manual, care avea preţul de un şiling, a stat la baza unei tradiţii la nivel global.

Concepută de Henry Cole şi ilustrată de John Callcott Horsley, felicitarea a fost scoasă pe piaţă în acelaşi an în care Dickens (1812 - 1870) a publicat "Colind de Crăciun/ A Christmas Carol".

Felicitarea prezintă o familie adunată în jurul unei mese, savurând un pahar de vin, şi mesajul „Crăciun fericit şi un An Nou fericit ţie!".

Din cele 1.000 de exemplare tipărite, doar 21 au supravieţuit, iar cea expusă la muzeul londonez a fost împrumutată de un comerciant de cărţi din San Francisco.

Şpaltul original pentru felicitare este şi el expus în muzeu.

Cole a jucat un rol important în înfiinţarea sistemului poştal Penny Post în 1840 şi în conceperea primei felicitări de Crăciun. În prezent, miliarde de felicitări sunt vândute anual în lume.

Expoziţia "Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas" este deschisă la muzeu, înfiinţat în casa scriitorului, până pe 19 aprilie 2020.