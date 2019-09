Meng Meng ("Vis Dulce", în limba chineză), o femelă de panda uriaş, i-a născut pe cei doi pui luni, la interval de aproximativ o oră unul de celălalt, a anunţat directorul Grădinii Zoologice din Berlin, Andreas Knieriem.

That's never happened in Germany: Panda babies born in the Berlin Zoo – News / News https://t.co/swmUfryiK1 pic.twitter.com/DkIGH7Mz1I

După ce l-a născut pe primul pui, Meng Meng l-a plasat pe acesta pe abdomenul ei, pentru a-l încălzi. La scurt timp după, s-a născut şi cel de-al doilea pui.

Andreas Knieriem a spus că, deşi aceştia sunt primii pui pentru Meng Meng, ursoaica "îi îngrijeşte exemplar". Deocamdată, puii nu vor fi prezentaţi publicului.

Meng Meng became a mom – twice! We are so happy, we are speechless! ❤️🐼🍼🐼❤️

