Sute de femei l-au luat peste picior pe miliardarul japonez Yusaku Maezawa, după ce acesta a anunţat pe Twitter că îşi caută o iubită care să-l însoţească într-o călătorie în jurul Lunii. Omul de afaceri japonez a publicat recent un anunţ matrimonial, spunând că a apelat la această soluţie din cauza singurătăţii pe care o resimte la vârsta mijlocie.

”Acest anunţ matrimonial pentru un show TV vă face să arătaţi ca un sugar daddy şi va face femeile participante să pară oportuniste. Vorbesc din experienţă, pentru că mi s-a oferit un contract de publicitate, un turneu şi jumătate de milion de euro în schimbul căsătoriei. Bineînţeles că am spus nu”, comentează Myriam la anunţul miliardarului.

”Doamne, vorbeşti ca un ticălos nenorocit”, spune alta.

”Bună Yusaku Maezawa, vreau să împrumut 300.000 de dolari ca să încep o afacere în Mexic, numărul contului meu este 557… şi codul interbancar 0146… Banco Santander”, scrie o altă tânără.

”Anunţul este stupid şi trist. Dacă vrei să găseşti dragoste, încercarea de a o cumpăra cu o călătorie pe lună nu este cu siguranţă cea mai bună metodă. Dacă doriţi o femeie astronaut, bănuiesc că niciuna nu va fi interesată să fie o escortă într-o călătorie ca asta”, îi mai scrie un anonim.

”Dacă vă gândiţi să luaţi şi un lider religios pentru a oficia căsătoria, vă rog să mă luaţi în considerare - Arhiepiscopul Christine Johnson. Aş fi onorat să vă cunun în spaţiu”, supralicitează un alt commentator.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv