Spectatorii au fost obligaţi să îşi pună telefoanele mobile în pungi sigilate imediat ce au intrat în sala de la Brooklyn Academy of Music, unde toate cele 2000 de locuri erau ocupate.

Artista a urcat cu întârziere pe scenă, explicând că şi-a găsit unul dintre dansatori pe Grindr. Ea a spus că una dintre piesele ei e „ca şi cum te-ai culca cu Mozart”.

Cântăreaţa în vârstă de 61 de ani a mimat masturbarea, a tras cu poftă dintr-o sticlă de bere şi a făcut glume decoltate despre bărbăţia preşedintelui Donald Trump. „Cum se numeşte un bărbat cu penis mic? Donald Trump!”, a spus Madonna.

„Cred că este important ca femeile să decidă ce fac cu trupurile lor", a afirmat artista după ce a interpretat piesa "Papa Don't Preach".

Ulterior, Madonna şi-a adus trei dintre copii pe scenă, întrebându-i ce vor să transmită publicului. "Me too", a răspuns Stelle, în vârstă de şapte ani, evocând mişcarea împotriva abuzurilor sexuale. Micuţa a continuat alături de sora sa, Estere, scandând împreună cu fanii artistei: ”You're not my ba mea).

Turneul Madame X este inspirat de perioada petrecută de Madonna în Portugalia, cântăreaţa povestind cum a ajuns să fie inspirată de experienţele sale din Lisabona. Ea a povestit cum trăia ”singură, plictisită şi fără prieteni” în oraşul în care se mutase pentru a-l ajuta pe fiul său, David Banda, în vârstă de 13 ani, să îşi urmeze visul de a juca fotbal. ”Am fost invitată într-un club de fado. Muzica melancolică, tristă şi îndurerată era cea mai bună descriere a mea”.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cântăreaţa cel mai bine vândută în secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

