În vara acestui an, Sadorra a oferit un interviu unui post olandez de televiziune, scrie heavy.com.



Sadorra spune în interviu că are 36 de ani şi dormitul în tunele, mai ales când eşti femeie, aproape de un club de striptease din Las Vegas, nu este „atât de dificil pe cât pare. Toţi sunt foarte amabili. Oamenii sunt buni între ei”.



Sadorra nu spune de câţi ani locuieşte sub pământ. Sadorra spune că este „fericită” să locuiască în condiţii mizere. „Am devenit foarte faimoasă. Ar trebui să fiu în top 100...Eram atât de focoasă...”, povesteşte fosta divă porno.





Potrivit statisticilor PornHub, Sadorra este a 215-a cea mai populară actriţă porno de pe site, cu 45.000 de abonaţi la filmele ei deocheate. Sadorra a acumulat 135 milioane vizualizări la clipurile respective.



Femeia a apărut în peste 100 de filme porno, ultimul fiind „Horny Housewives”, în 2016.



Sadorra spune că a renunţat la pornografie pentru a urma o carieră în modeling.



Peste 1.000 de oameni trăiesc în condiţii mizere în tunelurile de sub Las Vegas.