Robert Croak, un antreprenor din Ohio a cunoscut-o pe iubita lui cu 27 de ani mai tânără, pe Instagram. Avea acleaşi nume cu cel al nepoatei unui prieten, aşa că bărbatul a început să o urmărească pe reţelele sociale, confundând-o.

Robert i-a arătat amicului său o fotografie cu tânăra şi l-a întrebat dacă tânăra aceea este nepoata lui. După ce a primit răspunsul negativ, Robert i-a scris femeii. I-a spus că o admiră pentru eforturile ei de a deveni cunoscută în social media. Iniţial, femeia a fost uimită că un bărbat de 54 de ani i-a scris, şi a fost curioasă să vadă ce vrea de la ea. Conversaţiile au început să curgă şi pas cu pas cei doi au descoperit că au lucruri în comun.

Femeia a călătorit până în Ohio pentru a se întâlni cu Robert.

În ciuda diferenţei de vârstă, Robert şi Sophia se iubesc şi plănuiesc să se căsătorească, scrie Daily Mail.

„Ne-am întâlnit în luna noiembrie 2018. Robert lucra la un proiect la Hollywood şi eu eram acasă, în Louisiana de Sud. Un bun prieten de-ai lui Robert are acelaşi nume ca tatăl meu, iar nepoata acestuia are acelaşi nume ca mine. Când Robert a găsit profilul meu de Instagram, şi-a întrebat amicul dacă sunt nepoata lui. El i-a răspuns: „Nu, dar arată foarte bine”. Am fost curioasă să văd de ce un bărbat de vârsta lui m-ar urmări pe Instagram, deoarece eu mă adresam femeilor tinere. Robert mi-a lăudat eforturile de a deveni cunoscută pe Instagram, iar pasiunea comună pentru antreprenoriat a condus la o prietenie frumoasă care s-a transformat într-o poveste de dragoste. Când l-am cunoscut pentru prima oară şi m-a scos în oraş, am fost atentă cum se comportă cei din jurul lui. Cunoscuţii lui Robert îl iubesc. Îi face pe toţi să râdă şi îi tratează cu blândeţe, iar asta înseamnă mult pentru mine.”