Nunta a avut loc pe 7 septembrie în oraşul Pozega, în vestul Serbiei, transmite The Sun. „Am plâns de fericire. De fapt, nu am plâns, dar am vărsat câteva lacrimi”, a declarat mireasa.



Copiii mirelui, Milojko Bozic, şi părinţii fetei, Milijana, nu au participat la eveniment.



Cei doi au devenit celebri după ce au apărut într-o emisiune de televiziune numită „Cupluri”. Acolo, Milijana l-a înşelat pe Milojko cu un bărbat mult mai tânăr.

Bărbatul are trei copii din prima căsătorie, de 45, 35 şi 30 de ani. Bozic are şi doi nepoţi, de 13 şi 11 ani.



Cei doi s-au căsătorit doar civil, deoarece biserica din localitate refuză să unească cupluri între care diferenţa de vârstă este mai mare de 15 ani.



Milijana a declarat că Milojko s-a descurcat bine în noaptea nunţii. „L-a durut puţin spatele, dar s-a descurcat bine”, a declarat mireasa. Totuşi, cei doi nu a făcut sex normal, ci oral, potrivit tinerei.

Tot în acest an, un bărbat de 79 de ani din Arkansas s-a căsătorit cu o femeie de 24 de ani. Diferenţa de 55 de ani nu a stat în calea fericirii lor. „Ne iubim profund şi dorim să avem un copil”, a declarat tânăra.