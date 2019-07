Fosta escortă, care s-a culcat cu 150 de bărbaţi, înainte de a face o pauză de un an, în care a constatat că doreşte să-şi piardă virginitatea cu o femeie - în prezent, bărbatul nu mai doreşte să adopte o orientare sexuală, scrie mirror.co.uk.



După ce a avut o revelaţie la vârsta de 14 ani, Dominic Hilton, care are acum 28 de ani, a crezut că este „100% homosexual” - până când un an fără sex, după o despărţire tristă, l-a făcut să se răzgândească.



Bărbatul s-a simţit atras de femei, pentru prima oară şi a început să se considere heterosexual.



Decizia sa i-a făcut pe unii să-l critice online şi tânărul a avut nevoie de consiliere psihologică.



În ianuarie 2019, acesta a decis să-şi piardă virginitatea cu o femeie - fapt consumat în aprilie.



„Nu mai vrea să mă etichetez cumva. Acum mă întâlnesc cu un bărbat, dar nu scot femeile din calcul, pe viitor”, a declarat tânărul.



Escorta s-a culcat cu 100-150 de bărbaţi, înainte să îşi schimbe viaţa. În decembrie 2017, amorezul s-a despărţit „violent” de un bărbat, cu care avea o relaţie de doi ani.



Frământările lui Dominic au devenit virale pe reţelele sociale şi acesta s-a transformat într-o mică vedetă.



A primit mesaje pozitive şi nu i-a băgat în seamă pe hărţuitori.



În martie 2019, bărbatul a început să converseze cu o tânără, pe care a cunoscut-o pe Facebook.



S-a întâlnit cu ea şase săptămâni şi a prezentat-o familiei sale, după ce şi-a pierdut virginitatea.



Au trecut ceva luni, iar acum Dominic are din nou un iubit, pe care l-a cunoscut într-un bar.



În prezent, tânărul spune că nu este homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual sau de altă orientare, ci este ferm convins că sexualitatea poate fi „fluidă”.



Nu scoate din calcul femeile şi este atras de ambele genuri. „Tot ce trebuie să ştie oamenii este că sunt Dominic şi îmi place exact ceea ce îmi place”, a spus bărbatul de 28 de ani.

Foto: Captură YouTube.com