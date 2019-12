Cuplul „dezgustător” a fost surprins în imagini video de către un bărbat care s eafla într-o maşină maşină parcată în apropiere.

Inginerul John Dolan îşi aştepta colegii în maşină când a observat cu colţul ochiului „ceva mişcare”. Ulterior, când a început să filmeze, şi-a dat seama că cei doi păreau că fac amor în autobuz.

Imediat după i-a trimis videoclipul soţiei care a rămas şocată asemenea bărbatului.

Abia după John şi-a dat seama că autobuzul urma să treacă pe lângă o şcoală potrivit traseului şi atunci s-a decis să posteze online videoclipul.

Filmarea postată pe o reţea de socializare a fost vizionată de peste 460.000 de ori iar localnicii au fost foarte revoltaţi de cele văzute.

„A fost ceva urât, foarte ciudat. Pur şi simplu e ceva greşit. Părea intens. Au încetinit ritmul când autobuzul a oprit, dar de îndată ce a pornit la drum şi-au l-au reluat. Nici nu pot să îmi imaginez dacă o femeie mai în vârstă ar fi urcat în autobuz şi i-ar fi văzut. Probabil ar fi făcut infarct”, a declarat John potrivit mirror.co.uk.

„Sper că sunt un cuplu, ci nu amanţi, căci acum au devenit virali”, a continuat acesta.

When your sat waiting for your scran and clock a couple riding on a Tuesday afternoon🤣🤣 pic.twitter.com/I3sNGX5b86