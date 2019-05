Ruxandra, în vârstă de 25 de ani, a plecat din România cu destinaţia Marea Britanie, la vârsta de 21 de ani, pentru a-şi urma visul de a deveni actriţă, scrie dailystar.co.uk.



Aceasta avea o cunoştinţă care locuia în Londra, dar, cu 300 de lire sterline în buzunar, perspectivele nu erau tocmai optimiste şi îşi căuta cu disperare de muncă.



Ruxandra a făcut curăţenie pe un şantier, dar, în contextul experienţei ei de chelneriţă în România, dobândită pe când studia actoria, aceasta a trimis CV-uri la cele mai cunoscute restaurante din Marea Britanie.



A reuşit să se angajeze la Pizza Express din Londra, unde a lucrat patru ani şi a economisit bani şi a mers la cursuri de actorie, chiar între turele de muncă. A vorbit cu victimele sclaviei, pentru a creiona cât mai bine personajul din Coronation Street, unul din cele mai populare seriale britanice, descoperind, cumva, că a fost ea însăşi naivă, când a plecat de acasă.



În timpul unei şedinţe foto desfăşurată după participarea la evenimentul Anti-Slavery Collective din Londra, cu Prinţesa Eugenie, Ruxandra a declarat: „Tocmai de aceea este o poveste importantă, deoarece aş fi putut fi eu în locul Alinei Pop (n.a, personajul interpretat în serial de Ruxandra). Eram disperată să găsesc de muncă şi - când am ajuns aici - habar nu aveam cum merg lucrurile în Marea Britanie. Este atât de uşor să te încrezi în oamenii nepotriviţi, mai ales când ai nevoie de bani.



Asta se întâmplă acum cu Alina, ea nu ştie că este folosită ca sclavă. Este atât de credulă şi crede în bunătatea oamenilor. Chiar crede că şefii au grijă de ea, că totul se va schimba. Lucrurile pe care le filmez sunt foarte greu de digerat, dar am vorbit cu o persoană care a fost în situaţia Alinei şi m-a făcut să simt că am o responsabilitate.



A fost o întâlnire foarte emoţionantă, mai ales în prisma modului în care eu însămi am ajuns în Marea Britanie. A fost copleşitor, dar sper că voi trage un semnal de alarmă.



Am fost norocoasă, deoarece vorbesc limba engleză şi am ştiut să aplic la joburi în restaurante cunoscute, precum Pizza Express. Dar a fost greu şi chiar m-am chinuit în primele luni. Din fericire, povestea mea a fost una pozitivă”, a povestit actriţa din România.



Ruxandra lucra ca ospătăriţă când a obţinut rolul vieţii ei, în Coronation Street, în luna februarie.



Din fericire, Ruxandra a avut parte de un şef foarte înţelegător, care a lăsat-o să meargă la audiţii.



Într-o zi de duminică, Ruxandra a terminat ultima tură la restaurant, după care a ajuns în Manchester, unde a început filmările pentru Coronation Street.



„Învăţ ceva în fiecare zi. Familia mea este foarte mândră de mine. Îmi trimit mereu mesaje. Îi trimit clipuri video mamei mele. Ea nu înţelege ce spun în serial, dar este mândră de mine, spune că arăt foarte bine. Sper ca serialul să câştige un premiu pentru cea mai bună soap-opera. Ar face-o mândră şi pe mama mea”, a spus Ruxandra Porojnicu.



„Alina va descoperi că anumite lucruri nu sunt în regulă. Este fericită deoarece s-a îndrăgostit de Seb şi se află în Marea Britanie, unde sunt numeroase oportunităţi, dar este atât de naivă. Din nefericire, fără să vrea, îl va pune în pericol pe Seb”, a dezvăluit actriţa.