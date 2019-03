Prorectorul cu cercetarea al USAMV Cluj-Napoca, Dan Vodnar, a declarat, miercuri, la deschiderea salonului de inventică ProInvent, că industria agroalimentară va spune ulterior care idee este interesantă, după care ar urma adaptarea tehnologiei.

Potrivit lui Dan Vodnar, studenţii USAMV au avut la salon 77 de idei, în condiţiile în care anul trecut s-au prezentat doar cu jumătate din acest număr de produse.

„În mod normal, în acest moment studenţii au ajuns la un prototip, iar paşii următori presupun transferul de cunoştinţe către mediul industrial. Următorul pas este să depună o cerere de brevet de invenţie, iar mai apoi centrele de transfer tehnologic ale universităţii iau legătura şi răspândesc aceste idei către industrie. Şi industria spune dacă este interesată de idee şi apoi ar urma adaptarea tehnologiei”, a spus Vodnar.

O studentă a prezentat untul dulce cu pudră de cătină, care poate fi folosit în alimentaţia copiilor, produsul fiind bogat în antioxidanţi.

„M-am gândit să înlocuiesc margarina, să aducem untul cât mai des în alimentaţie, mai ales a copiilor, pentru că untul, chiar dacă este grăsime animală, are în compoziţia lui chimică acizi graşi care sunt asimilaţi de corp şi digeraţi. Untul e obţinut din smântână dulce şi am adăugat pudră de cătină, pentru că are cea mai mare valoare antioxidantă dintre toate plantele. Cătina este bogată şi în vitamina C”, a spus studenta.

Un alt produs care foloseşte cătina, iaurtul de capră îmbogăţit cu microcapsule de cătină, a fost prezentat de un student. Acest tip de iaurt este indicat în special vârstnicilor.

O altă studentă a inventat îngheţata vegană din fructul cherimoya, care creşte în Spania, ardei capia şi unt de cocos.

„Mi-a plăcut acest fruct, este exotic şi puţin cunoscut şi are un gust de banană amestecată cu pară. Ca să aibă o aromă mai fresh şi o culoare mai interesantă am amestecat cu ardei capia. Îmi place îngheţata, îmi place acest fruct şi, pentru că nu am întâlnit îngheţată din acest fruct, am zis să încerc eu”, a explicat studenta la USAMV.

Un student în anul 4 la USAMV a expus un humus cu sfeclă roşie, care mai conţine chimion, zeamă de lămâie, ardei copt.

„Diferenţa faţă de un humus normal este gustul şi culoarea, dată de sfecla roşie”, a explicat acesta.