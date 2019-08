Femeia, cu numele de utilizator Brogan Paget, şi-a rugat iubitul să îi cumpere o cutie de tampoane. Însă, când bărbatul a ajuns la magazin, nu ştia de care să cumpere aşa că i-a triis acesteia un mesaj care a amuzat-o teribil.

Bărbatul, Lewis, i-a trimis iubitei o poză cu 2 cutii de tampoane : una dintre ele era de culoare galbenă, mărimea regular, iar cealaltă era de culoare verde, super sized.

Alături de poză acesta a întrebat: „Vrei cu lămâie sau cu lime?” .Brogan Paget a distribuit pe Twitter screenshotul cu mesajul amuzant alături de mesajul: „Când îi ceri iubitului tău să îţi cumpere tampoane”.

Postarea acesteia a devenit repede virală strângând peste 750.000 de like-uri şi peste 100.000 de distribuiri.

Multe femeie s-au amuzat de mesajul bărbatului iar unele dintre comentariile bărbaţilor au arătat că într-adevăr aceştia credeam că tampoanele au diferite arome. Prin urmare, e clar că unii bărbaţi nu sunt informaţi în privinţa acestui subiect.

Una dintre femei a scris: „I-am arătat asta iubitului meu iar reacţia lui a fost: «Stai, sunt într-adevăr cu diferite arome?»”.

Un alt utilizator s-a arătat cu adevărat confuz: „Stai, deci astea nu sunt cu diferite arome? Doamne! asta este derutant”.

Un altul şi-a arătat aprecierea faţă de bărbat: „Cel puţin încearcă”.

„Merită o rundă de aplauze pentru că ţi-a cumpărat tampoane. Oricine are voinţa de a cumpăra lucruri femeieşti pentru iubita lui merită păstrat”, a comentat un altul.

