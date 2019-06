Marshae Jones de 27 de ani era însărcinată în luna a 5-a când a fost împuşcată de o altă femeie, în decembrie 2019, lângă Birmingham. Femeia a fost pusă sub acuzaţie miercuri şi urmează să fie reţinută. Aceasta poate fi eliberată pe o cauţiune doar dacă plăteşte suma de 50.000 de dolari, scrie The Guardian.

Cazul a intrat în atenţia grupurilor care susţin dreptul la avort al femeilor, care susţin că acest caz este dovada clară a faptului că legile restrictive ale statului legate de avort sunt folosite împotriva femeilor.

