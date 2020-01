Maria Todor, în vârstă de 73 de ani, spune despre ea că este o femeie simplă, fără prea multă carte, dar care iubeşte poeziile lui Mihai Eminescu. Prin opera sa, afirmă că a vrut să-i aducă un omagiu marelui poet şi să lase în urma ei o moştenire culturală tinerilor şi s-a apucat să imprime pe pânză versurile poeziilor scrise de Eminescu.

Pentru poezia „Luceafărul”, pe care o consideră cea mai frumoasă, Maria Todor a ales o pânză foarte veche, ţesută în casă, cu o lungime de 7 metri şi o lăţime de aproximativ 50 de centimetri.

„Îl iubesc foarte mult pe Eminescu. La fiecare poezie aproape că plâng pentru că a fost viaţa lui tumultoasă şi în acelaşi timp a dorit mult să facă ceea ce a trebuit pentru ţara lui, pentru oamenii lui, pentru cultura, cuvântul lui românesc. Şi asta am apreciat. Aşa am gândit eu în mintea mea, în simplitatea mea. Fiecare poezie, fiecare vers e o învăţătură pentru toată lumea , pentru toţi copiii care ar trebui să înveţe. Şi atunci ar trebui citite poeziile lui, dar şi altele...Tot ce este în cultură, să citiţi, nu numai să memoraţi aşa... puţin. Să citiţi de la A-Z că aşa o să descoperiţi multe ”, a spus Maria Todor.

Femeia povesteşte că trei ani a cusut cu acul şi aţa cele 98 de strofe ale poeziei, iar pentru fiecare împusătură de ac a făcut multe calcule matematice.

„Nu-mi intrau cuvintele şi literele. Am unele care sunt de tipar, că numai de tipar am putut să le fac, literă de tipar mare care seamănă cu literă mică. N-am putut să fac altfel... Puteam, dar măream spaţiul şi atunci nu-mi intra. Şi atunci, matematic a trebuit să socotesc fiecare fir. Aici sunt numărate toate firele. Litera <A> are 24 de împunsături de ac şi alea a trebuit să pot să le aşez aici, că altfel nu intrau, nu aveau spaţiu bine conturat pentru a putea citi”, a povestit Maria Todor.

Pânza inedită a fost apreciată şi de cei mai mici elevi ai Colegiului Naţional Carol I din Craiova care s-au străduit să citească versurile poeziei scrise cu altfel de litere decât cele învăţate de ei la şcoală.

Maria Todor are şi alte pânze pe care a scris versuri din poeziile marelui poet, dar şi strofele poeziei „Hora Unirii”. Femeia spune că, dacă instituţiile de cultură apreciază munca sa, este dispusă să doneze operele sale unor biblioteci sau şcoli.