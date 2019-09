Bărbatul a făcut declaraţii şocante în ceea ce priveşte masturbarea femeilor susţin că în timpul actului acestea deschid un portal spre iad.

Mack Major din Florida susţine că actul intim ar conduce umanitatea spre calea răului, fapt pe care l-a „explicat” într-o scrisoare publică.

Acesta este de părerea că atunci când cineva se autosatisface, de fapt, cheamă un demon din iad.

„Masturbarea este o cale directă către Satana. Nu e nimic normal la ea”, susţine bărbatul.

„Fie că vrei să accepţi asta sau nu: jucăriile sexuale reprezintă un portal între ţinutul demonic şi viaţa ta. Masturbarea a fost şi încă este modul prin care femeile creştine îşi condamnă sufletele, dar şi pe cele ale copiilor lor”, a continuat acesta.

Bărbatul susţine, de asemenea, că există demoni sexuali care pot fi „convocaţi” prin stimularea vulvei.

„Pericolul la care se supune o persoană care se masturbează este acela că poate invoca un demon sexual care se va ataşa de ele prin intermediul acestui act”, „explică” bărbatul.

„Te va determina să te masturbezi chiar şi atunci când nu vrei. Vei fi acaparat atât de tare de impulsul de a te autosatisface încât doar un orgasm te-ar putea potoli temporar”, continuă „explicaţiile”.

Însă nu există nicio dovadă că ceea ce susţine bărbatul ar putea fi cât de cât adevărat.Din contră, potrivit medicilor specialişti, masturbarea este un act sănătos şi foarte important şi pentru femei şi pentru bărbaţi.

Potrivit doctorului Lauren Streicher, profesor de obstretică şi ginecologie la Universitatea Northwestern, autor al cărţii „Sex Rx: Hormones Health And Your Best Sex Ever”, masturbarea aduce mai multe beneficii. De exemplu, în cazul femeilor, ajută la reducerea durerii, la un somn mai bun şi la diminuarea nivelului de stres, relatează Daily Star.

Foto: Pixabay