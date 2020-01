Cântăreaţa Delia este plecată de mai bine de trei săptămâni într-o vacanţă exotică iar de câteva zile a ajuns într-un resort de lux din Singapore.

Însă, deşi şi-ar dori să viziteze împrejurimile, turiştii au primit interdicţie de a părăsi hotelul din cauza coronavirusului, deoarece în această ţară a fost

înregistrat primul deces din cauza virusului ucigaş.

„Nu sunt sechestrată… dar nici nu am umblat azi, de când am aflat că au fost 3 cazuri aici. Am stat cuminţi în resort. Mâine în aeroport punem măscuţe şi sperăm să fie bine”, a dezvăluit Delia, pe Instagram.

Potrivit informaţiilor, artista şi soţul ei, Răzvan, ar trebui să se întoarcă în România sâmbătă.