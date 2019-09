Compania Primary Wave, specializată în conceperea de holograme, a decis să creeze un show care va fi prezentat în Marea Britanie în 2020.

„Show-ul va fi incredibil”, a declarat unul dintre reprezentaţii companiei. „Au fost depuse mari eforturi pentru ca acest turneu să fie cât de original posibil. Va fi o experienţă fenomenală”, a adăugat acesta.

Cele mai cunoscute piese ale artistei vor fi prezentate în acest turneu, inclusiv „I will always love you”, de pe coloana sonoră a filmului „Bodyguard”, în care Whitney Houston a jucat alături de Kevin Costner.

Ideea acestui turneu a apărut în urmă cu câţiva ani.

Show-ul va fi produs de Base Entertainment, care a mai realizat turnee cu holograme ale unor artişti precum Roy Orbison şi Buddy Holly, ambele programate să înceapă luna viitoare. De asemenea, un turneu cu holograma cântăreţei britanice Amy Winehouse este în curs de dezvoltare.

Cântăreaţa Whitney Houston, celebră atât pentru cântecele ei de dragoste, cât şi pentru scandalurile generate de dependenţa ei de droguri, a fost găsită decedată pe 11 februarie 2012, în cada unei camere de hotel din Beverly Hills, la vârsta de 48 de ani, cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Grammy. Autorităţile americane au considerat că moartea ei a fost accidentală, fiind cauzată de consumul de cocaină şi de o maladie cardiacă.

Whitney Houston, născută pe 9 august 1963, a dominat scena muzicală pop şi soul a anilor 1980 şi 1990, vânzând aproximativ 200 de milioane de discuri şi fiind supranumită „Vocea”. Ea s-a lansat şi în cinema, jucând alături de Kevin Costner în filmul „Bodyguard” (1992), pentru care a înregistrat o nouă versiune a piesei „I Will Always Love You” (Dolly Parton, 1974), care a devenit extrem de populară. Houston este singurul artist din lume care a lansat şapte albume consecutive premiate cu discuri de platină, depăşind la acest capitol chiar şi trupa The Beatles. Lista ei de premii include, printre altele, şase Grammy, două Emmy, 30 Billboard Music Awards şi 22 American Music Awards.