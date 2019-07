Descoperire de ultimă oră în cazul unui celebru actor, înjunghiat de un necunoscut pe scenă

Bărbatul care l-a înjunghiat pe actorul şi producătorul de film Simon Yam - celebru pentru rolul din lungmetrajul "Lara Croft: The Cradle of Life" - suferă de schizofrenie, a anunţat poliţia chineză, care a deschis o anchetă în acest caz, potrivit Associated Press.