Helen, în vârstă de 71 de ani în prezent, şi-a lăsat copilul în grija măicuţelor catolice care aveau o societate de adopţie, dar şi una pentru siguranţa copiilor şi a mamelor din ani 60.

Măicuţele au avut grijă de bebeluş, după ce Helen o născuse în Londra, iar ulterior, după 6 săptămâni, tânăra s-a întors pentru a-şi lua copilul.

Aceasta a aflat că bebeluşul pe care îl lăsase în grija măicuţelor fusese adoptat de un cuplu.

Mometan nu se ştie sigur dacă schimbul celor doi bebeluşi a fost unul deliberat sau din greşeală.

Fosta societate pentru adopţie, care era condusă de Surorile Religioase ale Carităţii, a fost în centrul atenţiei într-un scandal în care era acuzată că multe înregistrări ale naşterilor erau falsificate pentru a facilita adopţiile ilegale.

Abia după 50 de ani, şi în contextul revelaţiilor în cazul societăţii conduse de măicuţe care falsifica înregistrările naşterilor, Helen a început să îşi pună un semn de întrebare.

Foto: Christine Skipsey (stânga), Helen Maguire (dreapta) / Belfast Telegraph

Se pare că Helen are natural părul negru, iar fiica ei, Christine, în vârstă de 51 de ani acum, îl are blond şi, de asemenea, are ochii albaştrii.

Ulterior, femeile au comandat un test ADN, care, la doar câteva zile, le-a confirmat îngrijorările: Christine nu este fiica biologică a lui Helen.

„Mă simţeam foarte singură. Sincer, nu mă aşteptam să fie rezultatul acesta”, a mărturisit Christine.

Dar şi pentru Helen rezultatul a fost la fel de dureros şi cutremurător: „Pur şi simplu nu-mi venea să cred”.

De când au aflat adevărul, iulie anul trecut, Helen şi Christine se luptă pentru aflarea adevărului, cea dintâi vrea să descopere unde este adevăratul ei copil, iar ce de-a doua, vrea să afle cine este şi cine îi sunt părinţii, relatează Daily Star.

Foto: Pixabay (caracter ilustrativ)