„Am montat o cameră ascunsă în dormitorul nostru luna trecută şi am descoperit că soţia mea citeşte cărţi despre sex şi foloseşte jucării sexuale”, şi-a început bărbatul mărturisirea.

„Suntem împreună de 22 de ani şi înainte să ne căsătorim am fost swingeri timp de un an. Am adorat să o văd cu alţi bărbaţi. Aceea mi s-a părut o perioadă incredibilă”.

Eu am 44 de ani şi soţia mea are 45. Împreună avem doi băieţi de 17, respectiv 15 ani.

Consider că încă mai pot face sex de calitate. Cred despre soţia mea că este extrem de atrăgătoare, dar în ultima perioadă mi s-a părut că nu îşi mai doreşte să întreţină relaţii intime cu mine.

Mereu iniţiativa vine doar din partea mea. Într-o seară am scos-o la o cină romantică, dar când ne-am întors acasă mi-a mărturisit că e prea obosită şi nu vrea să facă sex.

După ce am montat camera de filmat în dormitor, am văzut că mă înlocuieşte cu jucării sexuale, şi că citeşte cărţi electronice despre sex.

Relaţia noastă pare a fi distrusă. Mă gândesc să îmi găsesc o amantă, dar încă îmi iubesc soţia şi nu vreau să o înşel, sau să ne despărţim”, a povestit bărbatul pentru The Sun.