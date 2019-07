Cele două prietene din Marea Britanie erau studente la Unoiversitatea Bath Spa când le-a venit ideea originală pentru o afacere.

Roya nu ştia ce cadou i-ar putea face prietenei sale pentru a-i micşora suferinţa aşa că i-a venit ideea să facă ceva original - un bilet tip felicitare pe care scria „MEN SUCK”.

Ulterior, cele două şi-au dat seama că pe piaţă nu există ceva asemănător aşa că după ce au absolvit facultatea şi-au deschis propria afacere care a avut în 2018 o cifră de afaceri de 105.000 lire.

Stina, care în prezent locuieşte în Londra, a declarat că: „Ideea afacerii CheekyMinx a venit dintr-un loc întunecat. Iubitul meu tocmai ce se despărţise de mine şi am tras o sperietură crezând că am cancer la sân”.

În momentul în care Roya i-a oferit biletul, cele două prietene şi-au dat seama că acest segment lipseşte de pe piaţă.

Stina şi Roya şi-au început afacerea în februarie 2018 când au investit fiecare 250 de lire pentru dezvoltarea site-ului şi a printurilor.

Se pare că numele CheekyMinx reprezintă o poreclă pe care o folosesc cele două atunci când fac ceva „răutăcios”, relatează The Sun.

Cele mai populare carduri au texte precum: No-one liked him anyway (Oricum nimănui nu-i plăcea de el), Congrats... I give it a year (Felicitări... vă dau un an), şi celebra frază What's your WiFi password? (Care e parola de WiFi?).

Sfaturile celor două prietene pentru o afacere de succes:

1. Fii pregătit să fii refuzat

2. Găseşte o nişă în piaţă şi rămâi în ea

3. Crează-ţi un plan bine pus la punct

4. Fii flexibil şi ascultă-ţi clienţii

5. Ai grijă de tine

