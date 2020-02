„Bună. Sunt OP. Mulţumesc tuturor pentru sfaturile şi răspunsurile voastre. O să vă povestesc ce m-am decis să fac după ce v-am citit comentariile:

Am analizat situaţia timp de câteva zile încercând să compar toate variantele pe care le aveam. Într-un final, m-am hotărât să rup logodna. E foarte supărat şi tot vrea să ne căsătorim. Mă imploră să îl accept înapoi. Mi-a mărturisit că nu a vrut ca lucrurile să ajungă până aici. A folosit prezervativ de fiecare dată când se vedea cu acea colegă şi nu ştie cum a putut rămâne însărcinată.

Sincer, nu îmi pasă absolut deloc. M-a înşelat. L-am părăsit.

A trebuit să mă mut înapoi cu mama mea pentru a mă distanţa de el pentru că se comportă ca un copil. I-am blocat numărul de telefon şi i-am blocat pe toate conturile de social media. Acesta e unul dintre aspecte.

Cheltuielile de nuntă nu îmi dau bătăi de cap şi voi accepta orice returnări. Familia fostului meu logodnic, care ne-a ajutat să plătim anumite lucruri, mă susţine să recuperez cât mai mult din banii pe care i-am dat pentru asta. Şi ei sunt foarte dezgustaţi de gestul lui. Însă asta e ultima mea grijă.

Cea mai grea parte este să trec peste toate astea. Sunt foarte necăjită şi nervoasă.

Mă gândeam să îl sun pe şeful lui şi să îi spun că fostul meu logodnic îşi face de cap cu una dintre colegele lui în timpul orelor de lucru. Însă am decis să dau dovadă de maturitate şi să merg mai departe cu capul sus cu ajutorul prietenilor şi a familiei.

Mi se pare mai bine că a făcut asta acum, nu după ce ne-am fi căsătorit. Am scăpat ca prin urechile acului. În plus, merit ceva mai bun. Am doar 22 de ani. Am destul timp să îmi găsesc pe cineva care mă va iubi aşa cum merit şi nu îşi va face de cap cu cineva care lucrează la Dominos Pizza.

Mulţumesc tuturor pentru sfaturi”, a scris tânăra pe quora.com.

Sursă FOTO: Shutterstock / caracter ilustrativ