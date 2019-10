„Eu şi iubita mea ne-am întâlnit timp de un an înainte d e a ne muta împreună în urmă cu câteva luni. O iubesc foarte mult şi tind să cred că este ceva reciproc.

Dar nesiguranţele mele ne afectează relaţia.

Are mulţi amici băieţi, foşti iubiţi sau parteneri de sex etc. Ştiu că unii dintre ei vor să aibă o altfel de relaţie cu ea. Fără intenţie am observat un mesaj de la unul dintre ei care îi trimisese poze cu lenjerie intimă şi îi spunea că voia să o cumpere pentru ea pentru că o iubeşte.

A mai primit mesaje explicite şi din partea altor băieţi iar când i-am spus a pretins că totul ţine de trecut şi că nu mai păstrează legătura cu ei.

De multe ori i-am spus că mă deranjează faptul că nu a încetat să se vadă sau să păstreze legătura cu unii dintre amicii ei de sex masculin cam dubioşi.

I-am sugerat să ieşim cu toţii în oraş, ca un grup, şi să le arătăm că suntem un cuplu şi aşa să văd şi eu ce fel de persoane sunt.

Atunci când am fost împreună la un eveniment a evitat să îmi facă cunoştinţă cu prietenii ei. Nici măcar nu ştiu câţi dintre prietenii ei ştiu că noi doi suntem împreună.

Totuşi, chiar şi dacă ar ştii, ar putea să îi facă avansuri în continuarea. Am încredere în ea, dar nu îi înţeleg dorinţa de a păstra toate prieteniile astea. Poate că îi place să se simtă dorită. Însă nu reuşesc să o fac să vorbească despre asta. Poate că lucrurile dintre noi nu merg atât de bine pe cât aş fi crezut”, a mărturisit bărbatul.

