Aceasta participase deja la două lupte la categoria amatorilor pe care le şi câştigase.

Însă în prima luptă la profesionişti aceasta nu a reuit să îi facă faţă adversarei Elise Reed care a tot alergat-o prin cuşcă de la Bellator.

Rebecca s-a trezit la un moment dat blocată în peretele cuştii chiar înainte să îi fie „administraţi” mai mulţi pumni la rând.

După mai multe lovituri primite, fosta actriţa porno nu avea nicio şansă întrucât nici măcar nu mai putea să se apere.

Rebecca se autopromova drept „luptătoarea ta MMA şi pornstar favorit”.

Mulţi dintre cei care au văzut momentele dureroase pentru fosta actriţă sunt de păerere că aceasta ar trebui să se gândească din nou dacă vrea o carieră în acest domeniu.

De asemenea, Rebecca postase pe Instagram faptul că „îi va sacrifica sufletul lui Reed”.

Elise Reed is coming out strong in round one!



Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!

📲 https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0