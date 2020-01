După ce a cucerit industria rapp-ului, Akon vrea să aibă propriul oraş.

Artistul a anunţat pe contul de Twitter că a a semnat actele pentru a începe lucrările la „Akon City”, potrivit CNN.

„Tocmai ce am încheiat acordul pentru Akon City, în Senegal. Abia aştept să vă găzduiesc acolo”, a scris acesta pe Twitter.

