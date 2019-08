În urmă cu doar patru ani, Harry Sanders a rămas fără adăpost la vârsta de 17 ani.

Însă acum, tânărul de 21 de ani, din Melbourne, Australia, a depăşit toate greutăţile pe care viaţa i le-a aruncat şi a devenit CEO al propriei sale afaceri Studiohawk, care valorează 1,5 milioane de dolari australieni.

„Cred că cel mai important lucru pe care îl poţi face este să te îmbraci pentru a fi tu însuţi”

Întreprinzătorul a împărtăşit primele cinci sfaturi pentru succes - care includ - să nu poarte niciodată un costum, deoarece poate da „impresia greşită”, precum şi să doarmă cât mai des posibil.

Acesta a declarat pentru Mirror: „Cred că cel mai important lucru pe care îl poţi face este să te îmbraci pentru a fi tu însuţi. Nu port niciodată costume. Dacă am o întâlnire sau am o zi lungă la birou, port orice îmi place şi ceea ce mă face să mă simt confortabil. Cred că a avea 21 de ani şi a purta un costum personalizat costisitor este un semnal de alarmă pentru mulţi şi poate da impresia greşită. De asemenea, mulţi oameni cred că trebuie să fie treji şi să lucreze toată noaptea pentru a avea succes. Dar nu te poţi priva de somn de dragul afacerii tale. Dorm întotdeauna 8 sau mai multe ore în fiecare seară, astfel încât să pot da tot ce am mai bun. Nu poţi conduce o afacere dacă mintea ta este în ceaţă. Nu mai verificaţi e-mailul până la ora 3 dimineaţa şi odihniţi-vă pentru a putea fi cel mai bun”.

La 17 ani, Harry a petrecut mai bine de un an dormind pe străzi, stând la diferite adăposturi sau petrecând nopţilepe canapelele unor prieteni sau membrii ai familiei.

Harry a menţinat că, deşi a fost o perioadă înfricoşătoare şi aspră din viaţa sa, timpul petrecut fără o casă a lui l-a învăţat nişte lecţii nepreţuite, care l-au ajutat să devină milionar.

„Succesul meu se datorează perioadei în care nu am avut un acoperiş deasupra capului”

„Prima noapte fără un acoperiş deasupra capului a fost cea mai rea. Habar n-aveam unde să merg sau ce să fac. Mi-am petrecut primele nopţi sub un pod, nesigur pe ceea ce făceam şi simţindu-mă cu adevărat întrozitor pentru că ceream ajutorul celorlalţi”, a povestit acesta despre experienţa de la vârsta de 17 ani.

„Poate fi periculos deoarece există teritorii printre persoanele fără adăpost. Nu aveam idee în ceea ce mă băgam, aşa că m-am confruntat cu multe probleme la început. Întotdeauna am reuşit să găsesc lucruri de mâncare şi de multe ori vizitam bucătăriile cu supă. De asemenea, întrebam pe la diferite puncte de vânzare de alimente dacă aveau resturi pe care nu le vânduseră pe parcursul zilei, iar cei mai mulţi îmi ofereau cu plăcere de mâncare. Deşi au existat multe momente neplăcute, cred că experienţa de a fi fără adăpost m-a învăţat să fiu rezistent şi m-a maturizat foarte mult. Nu aş fi aceeaşi persoană dacă nu s-ar fi întâmplat asta. Faptul că am trecut printr-o suferinţă de genul acesta m-a făcut, de asemenea, mult mai încrezător atunci când mă ocup de situaţii stresante. Succesul meu se datorează perioadei în care nu am avut un acoperiş deasupra capului. Fără ea, nu aş fi fost atât de motivat sau de presat să reuşesc aşa cum am fost”, a adăugat Harry.

„Determinarea a fost acerbă, deoarece ştiam că, dacă nu funcţionează, nu aş avea niciun plan de rezervă”, a menţionat tânărul milionar.

Studiohawk este o agenţie specializată axată pe optimizarea motoarelor de căutare, care ajută site-urile să devină mai vizibile pe internet şi, la rândul lor, să crească mai mult în afaceri.

Harry s-a interesat mai întâi de tehnologia SEO atunci când era un tânăr adolescent şi şi-a folosit abilităţile pentru a lansa Studiohawk la doar 16 ani, dar visele sale s-au prăbuşit dramatic după ce a rămas fără bani.

Din fericire, adolescentul experimentat în afaceri nu a uitat niciodată abilităţile pe care le-a învăţat.

În timp ce Harry admite că faptul că era fără adăpost ar fi putut să-l facă să renunţe cu totul, nu avea să-i lase circumstanţele să-l oprească să-şi atingă obiectivele.

În următorii trei ani, viaţa lui Harry s-a schimbat complet după relansarea Studiohawk în 2017.

Compania de succes valorează acum 1,5 milioane de dolari australieni şi a ajuns la nivel mondial, cu deschiderea unui birou la Londra luna trecută.

Acum, Harry este pasionat să-i ajute pe tinerii antreprenori să îşi îndeplinească visele, indiferent de circumstanţe sau greutăţi cu care s-au confruntat - şi a împărtăşit primele sale cinci sfaturi pentru succes.

Cele mai bune cinci sfaturi ale lui Harry pentru a avea succes:

1. Îmbracă-te să fii tu însuţi. Nu trebuie să puorţi costume pentru a avea succes.

2. Somnul nu este pentru cei slabi. Dormi cel puţin 8 ore pe noapte.

3. Citeşte cărţi şi reviste care te inspiră şi care se raportează la domeniul tău. Vei obţine o perspectivă nouă.

4. Investeşte în tine. Fii conştient de cheltuielile tale, găseşte locurile unde sunt reduceri iar banii economisiţi investeşte-i în afacerea ta.

5. Scopul tău este salariul. Dacă deschizi o afacere pentru a câştiga bani buni, nu vei avea niciodată succes.

Foto: Harry Sanders / Facebook