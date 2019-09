Kristen Stewart, cunoscută pentru rolul din franciza "Amurg/ Twilight", a fost înştiinţată că nu va obţine un rol într-un film al companiei Marvel dacă va fi văzută ţinându-se de mână cu iubita ei, modelul Stella Maxwell.

Într-un interviu acordat numărului din octombrie al ediţiei britanice a revistei Harper's Bazaar, actriţa americană a afirmat: "Mi s-a spus în faţă: «Dacă doreşti, fă-ţi singură o favoare şi nu te mai afişa în public cu iubita ta de mână, pentru că aşa ai putea obţine un rol într-un film Marvel»".

Stewart a declarat că, în urma acestei întâmplări, şi-a revizuit opiniile privind tipologiile umane alături de care lucrează în industria filmului, afirmând că nu vrea să colaboreze cu "astfel de oameni".

Totodată, aceasta nu a fost singura dată când cineva a făcut comentarii privind orientarea ei sexuală, a mai spus actriţa, care a făcut public faptul că preferă persoanele de acelaşi sex în urmă cu trei ani.

Kristen Stewart a devenit celebră pe plan internaţional datorită personajului Bella Swan, o adolescentă îndrăgostită de un vampir, pe care l-a interpretat în filmele francizei "Amurg/ Twilight", alături de Robert Pattinson. A mai jucat în filme precum "Panic Room/ Cameră de refugiu" (2002), împreună cu Jodie Foster, şi "Mesagerii/ The Messengers" (2007), cu Dylan McDermott şi Penelope Ann Miller. După "Clouds Of Sils Maria", pentru care a primit un premiu César, actriţa americană a jucat alături de Julianne Moore în "Still Alice" şi apoi în "Camp X-Ray", un nou film de Kelly Reichardt. De asemenea, vedeta americană a jucat alături de Jesse Eisenberg şi de Blake Lively în filmul "Café Society", al regizorului american Woody Allen.

Foto: Hepta