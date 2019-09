Adolescenţii cu inima mare i-au oferit elevului umilit mai multe haine noi. Mai mulţi copii au râs de Michael după ce a venit la şcoală îmbrăcat în aceleaşi haine, timp de mai multe zile, scrie mirror.co.uk.



Michael a fost jignit de colegii de liceu, dar alţii i-au sărit în ajutor, lăsându-i pe adulţi în lacrimi, cu gestul lor neaşteptat.



Kristopher Graham şi Antwann Garrett i-au oferit lui Michael Todd haine şi adidaşi, chiar pe coridorul şcolii, într-un act de altrusim.



Imaginile au devenit virale şi oamenii cu suflet mare au deschis o campanie pentru a-l ajuta pe băiatul, o victimă constantă a bullying-ului.



Michael, care învaţă la Martin Luther King Jnr College Preparatory School din Memphis, Tennessee, a declarat pentru un post local de ştiri: „Chiar nu am haine acasă. Am fost hărţuit toată viaţa”.



Kristopher a spus că el şi Antwann au căutat prin dulapuri şi au găsit lucruri necesare lui Michael.



„Când am văzut că oamenii râd de el, a trebuit să iau atitudine”, a povestit elevul.



„Am făcut acest gest din dragoste, nu din mândrie” - aşa se numeşte clipul video al celor doi tineri, care îi dau lui Michael haine şi adidaşi noi, pentru a nu mai fi ţinta atacurilor unor copii răi.



Michael a fost surprins de gestul celor doi tineri de culoare.



El a spus că a trăit „cea mai bună zi din viaţa lui”.



Kristopher a spus că Michael a plâns şi i-a zis că ei sunt singurii oameni care i-au oferit un cadou.



Acum, şcoala strânge donaţii pentru Michael şi tot mai mulţi utilizatori de internet s-au mobilizat în sprijinul copilului greu încercat de soartă: „Îmi place nespus de mult ce aţi făcut, băieţi, m-aţi făcut să plâng!”, a exclamat o persoană, referindu-se la gestul mărinimos al celor doi adolescenţi.