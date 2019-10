Marcus şi Robin Brooker vor ca documentarul despre tatăl lor, John, să îndepărteze barierele legate de boala cumplită numită cancer.



John a fost diagnosticat în 2004, dar a decis să renunţe la chimioterapie, deoarece nu se simţea bine.



Acesta se lasă filmat de copiii lui din iunie 2018 şi nu are de gând să renunţe la proiectul controversat, scrie mirror.co.uk.



John este sigur pe el: „Trebuie să trăieşti fiecare zi, să te trezeşti dimineaţa şi să fii optimist în ceea ce faci. Sunt unul dintre cei norocoşi. Să primeşti un diagnostic în 2004, care spune că mai ai foarte puţin de trăit şi să fii aici în 2019, eu cred că este fantastic”.



Fraţii din Sudbury, Suffolk, speră ca documentarul lor va duce la o mai bună înţelegere a impactului cancerului asupra celui bolnav, dar şi asupra celor din jur.



Marcus explică: „Suntem conştienţi că am văzut multe lucruri legate de cancer, cum să ne luptăm cu cancerul, tratamente, dar nu am văzut niciodată un documentar atât de intim, care urmăreşte povestea cuiva, de la început la sfârşit”.

foto: captură