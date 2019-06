Mathers, pe care Eminem l-a acuzat în repetate rânduri de abandon, în piesele sale, a murit în urma unui infarct, săptămâna trecută, în apropiere de Fort Wayne, Indiana, scrie unilad.co.uk, citând TMZ.



Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers III, nu s-a sfiit să vorbească de tensiunile dintre el şi tatăl său şi chiar a subliniat în melodiile sale că nu l-a cunoscut niciodată „în persoană”.



Fanii pieselor „My Name Is” şi „Cleanin’ Out My Closet” vor recunoaşte cu siguranţă detaliile despre sentimentele rapperului faţă de cel care i-a dat viaţă.



Astfel, Eminem se întreabă dacă tatăl său „l-a sărutat înainte să-l părăsească” şi recunoaşte că şi-ar fi dorit ca acesta „să moară naibii”.



„Mă uit la Hailie şi nu-mi imaginez s-o las baltă”, mai cântă Eminem.



Potrivit mamei lui Eminem, Debbie, bărbatul de 67 de ani, Bruce, s-a însurat cu ea pe când avea 22 de ani şi ea avea 15 ani. Doi ani mai târziu, în data de 17 octombrie 1972, Debbie l-a născut pe Eminem, în urma unui travaliu de 73 de ore, în timpul căruia femeia era să moară.



La scurt timp de la naştere, părinţii viitorului star al hip hop-ului s-au despărţit şi Bruce a plecat din California, unde a mai avut doi copii, pe nume Michael şi Sarah.



Între timp, Eminem şi mama lui s-au mutat în Detroit, pentru a locui cu familia femeii, dar au făcut apoi naveta între Michigan şi Missouri.



Rareori Eminem şi mama sa stăteau într-o casă mai mult de un an sau doi.



În interviuri, Slim Shady a vorbit cu blândeţe despre scrisorile către tatăl său, la care nu primea răspuns. El a declarat că Bruce suna uneori acasă la ei, dar nu a vorbit niciodată cu acesta la telefon.



Bruce a răspuns în 2001 acestor acuzaţii, când a publicat o scrisoare adresată fiului său, într-un ziar. Tatăl lui Eminem a declarat că mama acestuia l-a ţinut departe de copil şi se pare totuşi că rapperul a dorit oricum să ia legătura cu părintele său, pentru reconciliere.