„Fiecare reţea socială cu tentaţiile ei!

Rugămintea noastră este să nu le accesaţi de pe telefon în timp ce conduceţi... ca să nu fiţi «agăţaţi» de o amendă... care este destul de mare.

Este valabil şi pentru WhatsApp, Telegram, Signal etc.

#DollyPartonChallenge”, au scris cei de la MAI pe Facebook.

Postarea a stârnit foarte repede reacţii din partea fanilor care s-au arătat la rândul lor inventivi şi amuzanţi.

Unul dintre fani a anunţat că: „pe Tinder oricum nu mai intru că m-a prins nevasta înaintea dumneavoastră”.

„Nu e fake! Eram pe Splaiul Independenţei şi am intrat pe Tinder la semafor. Câteva sute de metri mai tarziu am avut match cu Ministerul Afacerilor Interne, Romania. Am făcut primul pas şi am pişcat-o puţin. La prima noastră întalnire am primit şi un cadou consistent”, a scris un altul.

Dolly Parton Challenge este provocarea iniţiată de nimeni alta decât Dolly Parton care a publicat pe reţelele de socialiare, pe 21 ianuarie, un colaj de posibile poze de profil potrivite pentru diferite reţele de socializare: LinkedIn, Facebook, Instagram şi Tinder.

Alături de colaj aceasta a scris mesajul: Alege-ţi o femei care le poate face pe toate”.