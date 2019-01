Donald Trump a ţinut să respecte o tradiţie a preşedinţilor SUA şi a chemat la Casa Albă echipa care a câştigat campionatul studenţesc de fotbal american. Nimic neobişnuit până aici. Doar că evenimentul are loc în timpul blocajului bugetar, iar asta a făcut ca evenimentul să aibă loc în condiţii speciale, informează Fox News.

Mulţi dintre angajaţii Casei Albe sunt în concediu fără plată, inclusiv cei care se ocupă de mâncare. Aşă că Trump a cumpărat, din banii săi, pizza, hamburgeri şi cartofi prăjiţi. Produsele fast-food au fost servite pe farfurii de porţelan şi platouri de argint.

“The reason we did this is because of the shutdown.” Pres. Trump followed through on his plan to serve Clemson Tigers football team a collection of fast food as the national champs visited The White House on Monday. https://t.co/DXjbgixKR1 pic.twitter.com/f92vfgr1Bt