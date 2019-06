Poliţia din Manchester a sări în ajutorul femeii şi aau reuşit să îi îndeplinească dorinţa ciudată, relatează The Guradian.

Autorităţile au descris cerinţa făcută de nepoata femeii, Josie Birds, ca fiind „puţin neobişnuită”.

„De aceasta dată, şi pentru o scurtă perioadă de timp, am reuşit să îndeplinim dorinţa unei femei în vârstă şi să îi oferim o zi de neuitat”, a declarat inspectorul şef Denise Pye, reprezentant al poliţiei din Manchester.

„Îi asigurăm pe ceilalţi membrii ai comunităţii că în acest timp ceilalţi ofiţeri din zonă şi-au continuat activităţile pentru a se asigura că această vizită scurtă nu are niciun impact în împrejurimi”, a continuat Denise Pye.

Se pare că femeia pur şi simplu voia să fie arestată „pentru ceva” înainte să fie „prea târziu”, ţinând cont că starea de sănătatea i se înrăutăţeşte.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv