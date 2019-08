Ulterior, la un an după, s-au întâlnit din nou pe Tinder iar Jade spera de data asta ca tânăra să fie singură.

Însă din nou a rămas şocată când a descoperit că Lauren voia să aibă o relaţie poligamă - fiind deja în căutarea unui al doilea partener de care să se bucure împreună cu iubitul ei Matthew Fowler, în vârstă de 24 de ani.

La început a fost nesigură, dar apoi chiar s-a mutat în casa celor doi, din Newcastle, Australia, iar în prezent împart acelaşi pat şi partide de sex.

Totuşi, relaţia poligamă nu a fost una tocmai uşoară, mai ales după ce Jade a recunoscut în mod public ce stil de viaţă are.

Lauren a declarat în exclusivitate pentru Fabulous Digital, The Sun : „Unii oameni ne consideră ciudaţi iar alţii îmi trimit mesaje oribile spunând că sunt nebună după sex şi că sunt lesbiană. A fost oribil, oamenii ar trebui să fie liberi să iubească pe cine vor. Când ne ţinem de mână sau ne sărutăm în public, oamenii se holbează la noi şi par confuzi. Niciodată nu mi-am imaginat că pot simţi asta pentru doi oameni în acelaşi timp, dar o simt”.

Jade a întâlnit-o prima dată pe Lauren la un Comi-Con în 2017, însă nu a dat curs sentimentelor deoarece aflase că aceasta avea o relaţie cu Matthew.

Abia în 2018 cele două s-au intersectat din nou, dar de data aceasta pe Tinder, iar Jade a recunoscut-o imediat pe Lauren şi chiar spera că este singură.

„Am recunoscut-o imediat şi mă întrebam dacă ea şi iubitul ei s-au despărţit. Şi Lauren şi-a amintit de mine aşa că am stabilit să ne vedem la o cafea. Când am văzut-o mi-au revenit toate sentimentele. Am vorbit cu Lauren ore întregi. Mi-a explicat că încă era cu Matthew, dar că sunt poligami şi sunt de acord să aibă mai mulţi parteneri în acelaşi timp. Eram foarte intrigată”, a mărturisit Jade.

La două luni după, cele două şi-au recunoscut reciproc sentimentele una faţă de cealaltă iar Lauren i-a sugerat lui Jade să îl întâlnească pe Matthew.

Jade a mărturisit că la început nu era sigură că vrea să aibă o astfel de relaţie, dar „în final m-am decis să încerc şi toţi 3 ne-am culcat împreună. Am simţit-o ca pe ceva normal şi natural”.

Se pare că tatăl lui Jade este un bărbat foarte tradiţional, dar tânăra i-a povestit despre viaţa ei amoroasă iar singura îngrijorare a bărbatului era dacă fiica lui este tratată cum se cuvine.

În prezent, cei 3 sunt împreună oficial de aproape 1 an şi locuiesc împreună, împărţind acelaşi pat dublu în fiecare noapte.

