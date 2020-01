Incidentul aviatic a avut loc în timp ce un angajat aflat în training la ATC (Control Trafic Aerian), lucra sub supravegherea unui instructor, informează un raport ATSB, citat de independent.co.uk.



În data de 5 august 2019, un avion Airbus A330 aparţinând Qantas a primit undă verde pentru a decola de pe Aeroportul din Sydney, deşi un alt avion, Boeing 737, al aceleaşi companii, urma să aterizeze pe aceeaşi pistă.



În condiţiile în care pista nu putea asigura un spaţiu de siguranţă între cele două avioane, controlorul de trafic aerian aflat în training i-a instruit pe piloţii aeronavei Boeing 737 să efectueze un singur „zbor în cerc”, înainte de aterizare.



Totuşi, acest lucru a dus la „pierderea spaţiului de siguranţă între Boeing 737 şi Airbus A330, care urma să decoleze”, a precizat ATSB.



La un moment dat, distanţa între cele două avioane era de doar 150 metri vertical şi 800 metri lateral. Acest spaţiu nu se încadrează în minimum necesar pentru siguranţă - 5 km lateral, 300 m vertical.



În dorinţa de a mări spaţiul între cele două avioane, controlorul i-a instruit pe piloţii aeronavei 737 să vireze la dreapta. Totuşi, aeronava zbura la 300 metri vertical, sub altitudinea minimă necesară pentru astfel de manevre.



Avioanele s-au apropiat atât de mult încât o alertă de trafic a fost emisă de sistemul de prevenire a coliziunii (ACAS) al aeronavei A330.



Pilotul de pe A330 a observat proximitatea în care se afla 737 şi a modificat traiectoria aeronavei. După incident, A330 a urcat la 1.525 metri altitudine şi a zburat spre Melbourne, în timp ce 737 a aterizat pe pista, la a doua încercare.



O anchetă are loc în acest caz catalogat drept grav, deşi Qantas a ţinut să precizeze că avioanele nu s-au aflat niciodată în pericol de coliziune, deoarece au urmat traiectoria prestabilită de zbor.