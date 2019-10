Imaginile fac parte din seria "White Sheet", realizată de fotograful Douglas Kirkland în anul 1961, pentru publicaţia Look. Aparatul fotografic din seria Hasselblad 500C, două lentile Carl Zeiss şi două coperte folosite în cadrul sesiunii vor completa setul de şapte piese, estimat la 200.000 - 300.000 de dolari. Mai mult decât atât, Kirkland, în vârstă de 85 de ani, îi va face o fotografie cumpărătorului, oferindu-i-o drept cadou.

Casa Christie’s are un istoric semnificativ în ceea ce priveşte comercializarea fotografiilor lui Marilyn Monroe, printre acestea numărându-se imagini imortalizate de fotografi precum Richard Avedon şi Andy Warhol. Evenimentul "Exceptional Sale", sub umbrela căruia are loc licitaţia, este organizat anual de casa Christie’s, începând din 2008.

"Imaginează-ţi că eşti singura persoană care deţine imagini cu Marilyn Monroe, realizate de Douglas Kirkland, plus camera şi o fotografie cu tine. Nu i se poate asocia o valoare adiţională unui astfel de lucru", a declarat Becky MacGuire, coordonatorul evenimentului "A Night With Marilyn" de la casa Christie’s.

Kirkland continuă să fie un fotograf activ şi pasionat, documentarul "That Click", ce va fi lansat la Festivalul de Film de la Roma (17 - 27 octombrie), cuprinzând declaraţii ale unor vedete care au colaborat cu el, precum Michelle Williams, Nicole Kidman şi Baz Luhrmann. În documentar, actriţa Nicole Kidman vorbeşte despre impactul pe care seria de fotografii "White Sheet" l-a avut la începutul anilor 1960: "Este atâta fragilitate şi onestitate în ele".

Kirkland avea vârsta de 27 de ani când a fotografiat-o pe Marilyn Monroe. Simţind că era emoţionat, Monroe le-a spus tuturor celor aflaţi în cameră să părăsească încăperea şi să îl lase doar pe Kirkland în compania ei.

"Le-a spus tuturor celor din cameră: «Ştiu de ce avem nevoie. Trebuie să fiu singură cu băiatul acesta». Asistentul a plecat, agentul a plecat şi au rămas doar Kirkland şi Monroe în cameră", a declarat MacGuire.

Într-un mesaj transmis jurnaliştilor de la The Hollywood Reporter, Kirkland a declarat, cu modestie, că fotografiile lui sunt supraestimate: "Nu m-am gândit niciodată că ceva din munca mea va deveni «important». La 85 de ani, încă fac fotografii. Fotografia este în sângele meu şi văd lumea mai bine prin intermediul aparatului. Încă nu îmi vine să cred că obţin atât de multă atenţie. Mă simt incredibil de norocos".

Cu o carieră în cinematografie de 16 ani, deşi fără niciun fel de experienţă în domeniu înainte de a fi promovată ca sex simbol, Marilyn Monroe a devenit o legendă de talie mondială - cu 29 de filme în palmares, apariţii în reviste -, dar şi muză pentru numeroşi artişti. Actriţa americană a primit un Glob de Aur pentru rolul din "Some Like It Hot/Unora le place jazz-ul" şi o nominalizare la acelaşi trofeu pentru evoluţia ei din filmul "Bus Stop". A primit şi două nominalizări la premiile BAFTA, pentru rolurile din filmele "The Seven Year Itch/Şapte ani de căsnicie" şi "The Prince and the Showgirl/Prinţul şi dansatoarea".

Marilyn Monroe a murit pe 5 august 1962, la vârsta de 36 de ani, din cauza unei supradoze de droguri şi medicamente.