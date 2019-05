În prezent, după doar o lună de la prima întâlnire faţă în faţă, cuplul urmează să se căsătorească.

Cuplul, amândoi slujitori ai bisericii, au început să se cunoască pe reţeaua de dating cu o lună înaintea Paştelui şi s-au întâlnit pentru prima dată pe 22 aprilie.

Însă, după ce au început să discute despre căsătorie chiar de la prima întâlnire, Christopher nu a ezitat să îi pună marea întrebare.

Acesta a cerut-o în căsătorie pe Viktorija, originară din Letonia, în locul unde s-au întâlnit prima dată, Southport Pier, Marea Britanie, relatează Liverpool Echo.

Bărbatul povesteşte cum a cerut ajutorul membrilor localului pentru a organiza cadrul special pentru marea întrebare: „Au fost foarte amabili şi ne-au făcut ziua specială. Ne-au dăruit chiar o sticlă de Prosecco”.

„De asta foloseam site-ul de dating, asta e ceea ce voiam: să întâlnim pe cineva cu care să ne căsătorim. Cred că e siropos, dar chiar m-am îndrăgostit de profilul ei.

Vorbeam pe site, dar apoi am căutat-o pe Facebook şi mă uitam la fotografiile ei. Şi mă întrebam: Cine este în aceste fotografii? Cine e fata asta? Trebuie să o întâlnesc. Într-o zi, m-am hotărât pur şi simplu să o sun iar ea a fost fost aşa şocată şi mi-a spus că am accent britanic iar eu i-ai zis că are accent leton”, povesteşte Christopher despre cum s-a îndrăgostit de viitoare lui mireasă.

Se pare că bărbatul i-a adresat marea îndrebare în rusă chiar dacă nu ştia limba, însă a vrut să înveţe puţin din ea.

Cei doi urmează să se căsătorească pe 15 iunie şi să petreacă luna de miere în Barcelona.