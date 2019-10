Artistul are doar un apartament, pe care Simona Secrier, soţia lui, îl va moşteni.



Mihai Constantinescu a locuit într-o casă naţionalizată, iar în 2007, când proprietarii imobilului au revenit în ţară, cântăreţul a fost somat să părăsească acel cămin, scrie voxbiz.ro.



Şocul a fost cu atât mai mare cu cât artistul locuia acolo de 20 de ani.



”A fost cumplit. Am stat pe la prieteni, apoi la soră mea, iar acum stau cu chirie. La vârstă mea să stai pe uşile altora, cine şi-ar fi imaginat. Simţ că înnebunesc când îmi amintesc. Şi acum, tot noi, daţi afară din casă, trebuie să plătim chiria exorbitanţă stabilită prin ordin judecătoresc. 18.000 de euro pentru cele zece luni în care am continuat să stau în casă pe care o credeam a noastră, dar instanţă decisese că este a altora. Sumă exorbitanţă s-a împărţit la doi. O parte o plăteşte fostă mea soţie, o parte eu. Şi cum eu nu am avut banii, mi-au pus poprire de 33% pe veniturile lunare. Am scăpat de boli, însă de casă ăştia nu mă lasă să uit”, a spus Mihai la un moment dat.



În ultimii ani, artistul susţinea concerte, pe sume sub preţul pieţei, de circa 1.000 de euro pentru o apariţie.