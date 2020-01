Iniţial, tânăra s-a bucurat că mama ei şi mirele se înţeleg foarte bine, dar şi-a dat seama ulterior că totul a fost o greşeală, scrie mirror.co.uk.



La opt săptămâni de la ceremonia de 17.000 de euro, soţul ei, Paul White, s-a mutat şi - nouă luni mai târziu - mama ei, Julie, a născut un copil, anunţând că ea şi Paul au devenit un cuplu.



„Paul s-a înţeles mereu bine cu mama mea. Nu m-am gândit la ceva ciudat, deoarece era soacră şi am crezut că e prietenoasă. Râdeau mult împreună. Nu m-am îngrijorat. De ce aş fi făcut asta? De abia aşteptam să mă mărit, dar nici nu s-a uscat bine cerneala pe certificat... Că Paul s-a şi schimbat. Pleca mereu cu orele şi îşi ţinea telefonul la secret. La patru săptămâni după ce am zis „Da”, am descoperit motivul”, a povestit tânăra.



Lauren, singură cu fiica de şapte luni



Sora lui Lauren s-a folosit de telefonul mamei ei şi a descoperit mesaje între femeie şi Paul. După discuţii aprinse şi agonizante, Lauren a descoperit adevărul.



La câteva zile distanţă, Paul a renunţat la verighetă şi a plecat la noua iubită, lăsând-o singură pe Lauren cu fiica lor de şapte luni.



Când Julie a decis să se mărite cu Paul, nu a conceput nunta fără a o avea aproape pe fiica ei, pe care chiar ea o minţise. „M-a sunat să mă invite. A fost ciudat. Eu m-am măritat cu Paul în data de 14 august 2004 şi ei s-au „luat” pe 15 august 2009”, a povestit Lauen.



„A fost prea mult, dar am mers acolo, de dragul fiicei mele. Am mers să văd cum mama se mărită cu acelaşi bărbat cu care eu mă măritasem în urmă cu cinci ani...”



Cu timpul, rănile s-au vindecat şi Lauren are acum un partener de viaţă: „O să am toată viaţa probleme legate de încredere. Timpul este cel mai mare vindecător şi încerc să am o relaţie normală cu mama. Dar n-o să mai fim niciodată atât de apropiate - n-o să mai am niciodată încredere totală în ea”.



Julie, în vârstă de 53 de ani, a fost mai directă: „Suntem căsătoriţi. Nu avem o aventură. Suntem căsătoriţi şi asta e situaţia”. Paul, care are acum 35 de ani, a refuzat să discute cu presa.

foto: captură