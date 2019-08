„Sunt îndrăgostit de altcineva, dar soţul meu nu doreşte să ne despărţim şi mă simt vinovată că am pus propria fericire mai presus de cea a familiei mele.

Nu am nicio dorinţă sexuală pentru soţul meu, avem o căsnicie de 23 de ani, deşi îl iubesc ca persoană şi drept tatăl copiilor mei. Vreau să pun capăt căsătoriei, dar el nu vrea. Sunt îndrăgostită de altcineva şi ne dorim să fim împreună - suntem prieteni de mai bine de 20 de ani şi amanţi între timp. Vreau să fiu sinceră cu mine însămi şi faţă de oamenii din jurul meu. Am fost de acord cu consilierea maritală la sugestia fiicei mele. Ştiu că nu va rezolva nimic, dar cel puţin pot spune că am încercat. De asemenea, sper că discutarea cu un profesionist îl va ajuta pe soţul meu să recunoască că este timpul să ne despărţim. Întotdeauna mi-a păsat de fericirea familiei mele şi mă simt atât de vinovată că vreau să fac asta”, a mărturisit femeia.

Comentariile utilizatorilor platformei online a publicaţii sunt împărţite, în timp ce un bărbat îi arată compasiune şi înţelegere, regăsindu-se într-o oarecare măsură în povestea ei, un altul îi sugerează că problema ar fi aventura ei şi faptul că a a cordat atenţie cui nu trebuie.

Foto: Pixabay