Sunt îndrăgostită de un bărbat minunat care vrea să avem un copil împreună, dar nu ştie că sunt o prostituată”, îşi începe povestea tânăra pentru The Sun.

„Partenerul meu este cel mai bun lucru din viaţa mea. L-am întâlnit cu trei ani în urmă, când aveam 24 de ani. Mă iubeşte necondiţionat şi m-a cerut de soţie, iar eu simt că iubesc pentru prima oară în viaţa mea.

El are 43 de ani. Vrea să avem un copil cât mai curând şi se miră că nu rămân însărcinată. Am fost împreună la ginecolog, unde am făcut un test de fertilitate. Acest test m-a făcut să intru în depresie, pentru că nu sunt pregătită psihic să am un copil. Sunt într-o perioadă mizerabilă din viaţa mea, pentru că îmi dau seama că ar trebui să am o meserie normală, dar în acelaşi timp simt că nu pot să fac o schimbare.

El lucrează în străinătate, iar eu locuiesc de la 18 ani cu cea mai bună preietenă a mea. Ea este singura apropiată care ştie cu ce mă ocup.

Vreau să am o viaţă normală, dar în acelaşi timp îmi dau seama că datorită acestei meserii am câştigat bani mulţi şi nu vreau să fiu din nou săracă şi fără adăpost. În acelaşi timp, mă simt vinovată pentru că îl înşel pe iubitul meu.

El ştie că am avut o copilărie teribilă. Mama mea obişnuia să mă bată şi să-mi spună că şi-ar dori să mor. Partenerul meu este înţelegător cu mine, dar eu ştiu că-l fac nefericit.

Am momente în care sunt nervoasă şi nu pot să mă controlez. Într-o zi am ţipat la el şi i-am zis că mi-aş dori să moară, exact cum îmi spunea mie mama. Mă urăsc pentru momentele în care îmi pierd controlul. Am toată această furie în adâncul sufletului. Sunt speriată că îl voi pierde pe iubitul meu. E singurul lucru stabil din viaţa mea”, a povestit femeia de 27 de ani.