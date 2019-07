„Am în jur de 20 de ani şi am avut câţiva parteneri sexuali, dar şi o relaţie pe termen lung, cu întreruperi (în care am avut primele experienţe sexuale). Mama nu mi-a vorbit niciodată de masturbare, pe care am început să o experimentez înainte de orice contact sexual, după ce am început să citesc cînd eram mai mică despre site-urile de ficţiune erotică în revistele pentru femei.

Îmi fac griji că ficţiunea erotică mi-a afectat abilitatea de a avea orgasm în timpul sexului. În timp ce mă masturbez (cu succes) în mod frecvent, am avut orgasm doar o singură dată cu un partener. Îmi cunosc corpul, dar nu pot transpune asta în sex, posibil din cauza nesiguranţelor din adolescenţă. Ce pot să fac? Îmi fac griji că voi avea parte doar de sex nesatisfăcător”, i-a scris tânăra psihoterapeutul Stephenson Connolly.

Ce îi recomandă specialistul:

„Nu ai de ce să îţi faci griji, tot ce ai descris este în totalitate normal. Nu e o problemă faptul că te-ai folosit de ficţiune erotică, de fapt, cel mai probabil te-a ajutat să-ţi dezvolţi propria imaginaţie erotică şi te-a ajutat să îţi descoperi corpul.

Acum trebuie să îţi înveţi partenerul cum să te mulţumească. Asta înseamnă că ai putea pur şi simplu să îl ghidezi verbal - sau poate fizic - ghidându-le mâinile şi gura.

Mulţi oameni îşi imaginează în mod eronat că este uşor să treci de la masturbare la sex cu altcineva, de obicei pentru că se aşteaptă ca partenerul să le citească gândurile. Dar un sex satisfăcător înseamnă comunicare, să îţi ajuţi cu răbdare partenerul să vadă ce îţi place şi să oferi în totalitate acelaşi lucru. Şi relaxează-te - durează să înveţi arta de a primi şi a oferi”, a conchis psihoterapeutul.

