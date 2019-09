„Îmi iubesc soţia şi îmi place să mă culc cu ea, când am ocazia, dar eu sunt pasionat de sado-masochism (BDSM) şi escorte, care sunt mult mai deschise la orice”, a scris bărbatul, potrivit thesun.co.uk.



El a mărturisit că a plătit până acum 20 de prostituate, dar a făcut sex şi cu câţiva bărbaţi.



„Am 35 de ani şi am avut mereu poftă mare de sex. Soţia mea are 33 de ani, dar nu este aşa pasionată de sex. A renunţat după ce s-au născut copiii.



Avem două fetiţe, de 8 şi 3 ani.



Gradual, viaţa noastră sexuală s-a revigorat, dar nu a fost niciodată interesantă şi ea nu manifestă entuziasm”, a spus tânărul.



El a considerat că nevasta face sex pentru că „aşa trebuie” şi se teme să nu îl piardă, dacă spune uneori...„NU”.



Pentru acesta, sexul cu escorte este mult mai bun, dar nu se fereşte nici de bărbaţi gay sau bisexuali. „Sunt hetero, dar îmi place să fac schimb de poze nud cu bărbaţii, să mă vadă excitat”, a mărturisit bărbatul.



„Am făcut sex sălbatic şi cu bărbaţi, dar nu vreau o relaţie cu ei şi astfel pot spune că nu sunt gay”, a considerat omul.



„Desigur, întâlnirile cu femeile şi cu bărbaţii reprezintă un secret uriaş. Soţia mea ar fi îngrozită de aşa ceva”.



„Ea crede că merg la bere sau că lucrez până noaptea târziu. Îmi iubesc soţia şi fetele, nu doresc să le pierd, e ultimul lucru la care m-aş gândi, dar sunt agăţat de acest sex minunat şi mă tem că viaţa îmi va „exploda” în faţă”, a spus tânărul, sub protecţia anonimatului.



Specialista în sex Deidre îl sfătuieşte pe bărbat: „Continuă aşa şi vei pierde tot. Încetează să te amăgeşti. Prostituatele adoră „sexul sălbatic”, deoarece sunt plătite, au nevoie de bani...”.



„Dacă nevasta nu vrea sex intens, ei bine, poate că nu ai descoperit ce o excită cel mai tare”, a mai spus Deidre. „Aminteşte-ţi că ea se ocupă de casă şi copii. Fă tot ce poţi pentru a o ajuta şi ea va avea mai mult timp pentru tine!”, îl ceartă Deidre pe tânărul „obsedat” de BDSM.